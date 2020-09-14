Парень предсказал появление молнии, но сеть восхитила его реакция на это - видео

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США поделился забавным и впечатляющим роликом в TikTok, который быстро стал вирусным.

Парень по имени Майк Панеро вышел на балкон ранним утром и пояснил юзерам, что не может уснуть из-за молнии на горизонте. Поэтому он решил записать видео, где предсказывает появление атмосферного явления.

Для этого он встал рядом с краем балкона и после произнесенного слова "молния", разряд ударяет в землю за спиной у молодого человека. Впрочем, не удивительное совпадение восхитило сеть, а реакция Майка на его "предсказание". Парень оказался удивлен не меньше юзеров, из-за чего ему трудно было сдержать эмоции, а это, в свою очередь, сделало кадры вирусными. -0-