Парень преодолел море на гидроцикле ради встречи с любимой, но попал за решетку

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настоящая романтическая история, но без счастливого конца случилась с мужчиной из Шотландии. Об этом сообщает BBC News.

28-летний Дейл Маклафлен из округа Норт-Эршир в Великобритании сильно соскучился по своей девушке, поэтому решился на отчаянный шаг. Девушка проживает на острове Мэн, поэтому парень решил преодолеть Ирландское море, чтобы попасть к возлюбленной.

Для этого он приобрел гидроцикл и, впервые усевшись на него, отправился в путь. Длина маршрута составляла 40 километров, на преодоление которого ему потребовалось четыре с половиной часа.

Мужчина прибыл на остров, однако до девушки оставалось еще 25 километров. В конечном итоге он добрался до дома возлюбленной, для которой такой сюрприз оказался просто невероятным.

На следующий день Маклафлен назвал полицейскому ее адрес как свой и отправился с возлюбленной в два ночных клуба. В воскресенье, 13 декабря, его арестовали после проверки документов. Оказалось, что парень нарушил карантин, введенный из-за коронавируса. 14 декабря состоялся суд, который приговорил парня на четыре недели заключения из-за того, что он предпринял попытку обойти ограничения и подвергнул местных жителей риску заражения. -0-