Парень придумал изящную месть для своей бывшей девушки

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юзер под ником Deadlock1989 поделился историей своего друга на Reddit.

Молодой человек придумал, как можно изящно проучить свою бывшую девушку. Реддитор рассказал, что Джек пробыл в отношениях с Джилл пять лет. В один день парень вернулся с работы раньше и на подъезде к дому заметил незнакомый автомобиль.

Джек припарковался чуть дальше и отправился к окну, где застукал свою возлюбленную с другим мужчиной. Он уже собирался устроить скандал, однако передумал после того, как в голове возник план мести.

Когда герой истории вернулся домой, то нашел в Facebook того парня. Выяснилось, что девушка крутила с ним роман уже полгода. Это его сильно расстроило и он начал реализовывать грандиозный план.

Джилл год назад потеряла работу, а устраиваться на новую не спешила. Тогда парень любезно стал оплачивать кредит, который девушка потратила на автомобиль. Мужчина решил остановить все платежи и переоформил их на бывшую.

Месть сработала прекрасно в конце месяца. При очередном походе в магазин, у Джилл не приняли карту из-за недостатка средств. В банке ей пояснили, что всеми сбережениями был оплачен кредит на авто. Тогда девушка позвонила своему парню и поинтересовалась, почему он не провел платеж. "Ну потому, что ты мне изменяла, а я не хочу платить за машину своей бывшей", - ответил коротко парень и бросил трубку.

Чтобы остаться на плаву, девушка подала в суд на своего парня, однако получить деньги от мужчины не получилось. После этого Джилл пришлось устроиться на работу, а также пересесть на общественный транспорт, ведь машину у нее изъяли.-0-