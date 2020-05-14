Парень приютил щенка, но в cети предупредили, что это не собака - видео

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек опубликовал в Twitter пост и прикрепил фото животного, чтобы найти малышу хозяев. Многие умилились снимкам, однако самые внимательные предостерегли парня.

Японец из города Цукигата нашел заблудившегося щенка на дороге, когда возвращался домой. С помощью соцсетей он попытался отыскать хозяев маленького пушистика, однако история приобрела неожиданный поворот.

Первым сигналом стали странные звуки, которые начал издавать малыш.

После этого парень решил обратиться к специалистам, и они подтвердили теорию пользователей сети. Оказалось, что молодой человек нашел на дороге детеныша дикой лисы. Малышу всего два месяца от роду, и он стал сиротой. Вырастить милого пушитстика в домашних условиях японец не может, поэтому он передал лису в местный заповедник, где о нем позаботятся. Найденыша назвали Луна, и теперь он живет вместе с сородичами в "лисьей деревне". -0-