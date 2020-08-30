Парень принял в подарок тест ДНК и раскрыл страшную семейную тайну

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка одного молодого человека поделилась своей историей на Reddit, где рассказала, как разрушила семью парня.

Пользовательница социальной сети поведала юзерам свою историю. Женщина рассказала, что решила подарить своему парню ДНК-тест. Таким способом она хотела его порадовать и дать возможность узнать себя еще лучше, но это стало началом конца.

Дело в том, что 23-летний молодой человек с удовольствием воспользовался необычным подарком от возлюбленной и сделал неожиданное открытие. После проведения процедуры выяснилось, что у парня есть 25% совпадение с двумя людьми: один младше 20, а другой - немного старше.

Парень связался с "возможными" родственниками и, после небольшого расследования, узнал, что их отец учился в одном колледже с матерью. Причем, 23-летний молодой человек был очень похож на мужчину.

Такая информация заставила парня копать дальше, что и привело его прямо к старой семейной тайне, которую мама хранила долгие годы. Люди, с которыми совпал его генетический материал, оказались родственниками, а мужчина - биологическим отцом. Безобидный подарок позволил вскрыть правду о том, что в молодости мать изменила мужу, поэтому мужчина, с которым они давно жили в браке, не собирался это терпеть и подал на развод. -0-