Парень присмотрел за собакой девушки, но один случай с питомцем развеселил всех (Фото)

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушке из Австралии по имени Чармейн Халли по необходимости уехала к маме на несколько месяцев, поэтому оставила своего пса на попечительство бойфренду. Парень позаботился о собаке, но слегка перестарался. Об этом пишет издание Unilad.

К тому времени, когда девушка вернулась, с псом по кличке Дракс произошли большие перемены. Дело в том, что бойфренд не отказывал собаке в пище и кормил его мясом и фастфудом. Разумеется, собака набрала вес, однако конфуз, который случился с животным после возвращения домой, развеселил всех.

Питомец возвратился домой и с радостью побежал в жилище через дверцу для собак, однако не учел свои новые габариты. В итоге с Драксом произошел конфуз, который и сфотографировала девушка. Пес застрял и оказался настолько сильным, что вырвал дверь целиком. Хозяйка застала его, когда тот гулял по двору в таком виде.

Фото Facebook

Кадры развеселили хозяев и пользователей сети, которые быстро оставили десятки тысяч лайков, а также поблагодарили собаку за хорошее настроение. -0-