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Калейдоскоп
07 августа 2020, 20:20

Парень притворился доставщиком еды и ограбил банк

Фото TOP
Фото TOP

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек проник в банк в районе Хардинес-дель-Педрегаль в Мехико, притворившись доставщиком еды. Об этом пишет газета Excelsior.

Ограбление случилось третьего августа. Парень притворился курьером по доставке еды, чтобы проникнуть в здание банка. Сотрудники без вопросов его впустили. Их даже не смутило, что никто не заказывал еду.

Мужчина подошел к одному из кассиров, а затем достал из сумки письмо с угрозами и фото родственников двух работников банка. Ему даже не пришлось угрожать оружием.

Кассир решил не рисковать и отдал злоумышленнику два ящика с 1,6 миллиона песо (около $73 тысяч). После этого парень скрылся в неизвестном направлении. Полиция проводит расследование, чтобы установить злоумышленника. -0-

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