Парень проиграл спор и увеличил себе грудь (Фото)

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Колумбии проспорил своему брату и был вынужден вставить в грудь силиконовые импланты. Внимание на историю обратило издание Odditycentral.

Мужчина по имени Еферсон Коссио довольно популярен в сети, однако решил для себя поставить новую цель. Он заключил с родственником пари, что сможет за несколько недель набрать в Instagram три миллиона подписчиков. Когда подошел срок, то нужного числа фолловеров не было.

Парень проиграл спор и отправился к пластическому хирургу, который увеличил ему грудь. Блогер пару дней проходил с внушительной грудью, а потом в социальной сети число его подписчиков перевалило за нужную цифру. Тогда брат мужчины решил тоже выполнить условия спора и вживил в грудь импланты.

братья вместе снялись для соцсетей в бюстгальтерах, демонстрируя аудитории результаты операции. Эта история вызвала неоднозначную реакцию в сети, однако число фоллверов у блогера в Instagram продолжает расти. -0-