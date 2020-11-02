Парень раскрасил старое фото и сделал забавное открытие. Где-то там спрятался песик!

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек на Reddit делится результатом своего хобби, которое восхищает юзеров сети.

Парень любит добавлять старым черно-белым снимкам цвета, после чего фотографии становятся в разы лучше. В социальных сетях и на Reddit он показывает свои работы и процесс их создания.

В этот раз мужчина взял старое фото, сделанное в 1938 году возле греческой кофейни в Амбридже, штат Пенсильвания, США. Казалось бы, что ничего необычного, однако если присмотреться, то можно обнаружить одну "хорошую" деталь. Парень несколько часов работал над кадром, когда сам ее заметил. Оказалось, на снимке спрятался песик, которого в черно-белом варианте снимка нереально найти.

Цветной кадр добавляет шансов, однако это все равно не так просто, как может показаться на первый взгляд. Если не смогли быстрой найти собаку - присмотритесь к красному цветку в левом углу фотографии. -0-

Фото Reddit