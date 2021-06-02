Парень разместил в Twitter свое фото со странной подписью, в которую никто не поверил

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За считанные дни спортсмен из США прославился в сети, а все благодаря его фотографии и очень интересной подписи к ней. Кадр он разместил в Twitter.

Молодой человек по имени Юстусе опубликовал снимок из спортивного зала и подписал его: "После вечерней тренировки. Уже готов к первому году в средней школе Манчестера! Девятый класс уже близко". Это вызвало вопросы у пользователей, ведь на фото был запечатлен парень ростом 195 сантиметром и весом 118 килограмм. Никто не поверил, что он переходит в девятый класс, однако это оказалось правдой.

After tonights workout???????? I'm ready to start my freshman year at Manchester High School ! 9th Grade Im Coming???? pic.twitter.com/v31VEqbDX3 — Justus “Jay” Terry (@JustusTerry80) May 26, 2021

Школьник с серьезной мускулатурой только окончил восьмой класс, во что очень трудно поверить, и он очень выделяется на фоне своих сверстников. Впрочем, пост с его снимком быстро набрал популярность, а в физической форме молодого парня увидели потенциал представители различных спортивных команд.

Пока Юстусе отвечал на комментарии, с ним связались тренеры трех университетских команд в США и предложили стипендию. Причем, парню предлагают играть в баскетбол или американский футбол. В любом случае, обычный кадр принес популярность молодому человеку, а также шанс стать будущей спортивной звездой. -0-