Парень решил отполировать кокос и показал фото

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на Reddit появился забавный снимок, который быстро набрал популярность.

Парень решил похвастаться своей работой и показал юзерам сети, как будет выглядеть кокос, если его отполировать. Получился предмет внушительных размеров, который очень напоминает шоколадное яйцо. Не удивительно, что многие из пользователей захотели укусить его. Другие сравнили отполированный кокос с миндалем в шоколаде, однако больше всего людей интересовал один вопрос: как парню в голову пришла подобная идея?

Фото Reddit

Пользователи отметили, что карантин может довести кого угодно, а другие принялись шутить: "Карантин, день 122: начал полировать кокосы", "Итак, в какой-то момент ты сказал себе: "Хэй, думаю, сегодня я отполирую кокос"". Впрочем, необычное явление только добавило популярности посту, который быстро набрал более 86 тысяч лайков и тысячи комментариев юзеров. -0-