Парень решил подкупить пса девушки, но тот вмиг покорил сеть одним поступком (Видео)

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад Джейми Фенн и Этвуд Кохун Гальего из Онтарио, Канада смогли сделать уморительные кадры, которые повеселили пользователей сети. Видео разместили в TikTok.

Парочка из Канады однажды вечером собиралась спать и уже начала укладываться поудобнее, однако такой расклад не устраивал любимого питомца людей по кличке Диппер. Собака хотела развлекаться, о чем громко заявляла своим лаем. Ничего не помогало, поэтому парень решил подкупить пса девушки, однако животное проявило весь свой характер и одним поступком вмиг покорило сеть.

Мужчина протянул псу деньги, которые он схватил. По всей видимости, питомец расстроился из-за поступка Этвуда, ведь собака отвернулась к стене и даже не думала возвращать деньги. Этот момент рассмешил хозяев Диппера, а после и огромное число юзеров сети. Неудивительно, что кадры за непродолжительное время посмотрели сотни тысяч раз. -0-