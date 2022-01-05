Парень решил проучить свою семью оригинальным способом

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек поделился на Reddit историей, которая произошла с ним несколько месяцев назад.

Парень пояснил, что вырос в достаточно религиозной семье и всегда лояльно относился к словам родителей. Уже в сознательном возрасте молодой человек поступил в колледж, учеба в котором изменила его взгляды на жизнь. Мужчина стал атеистом, однако семья не могла с этим смириться, ведь каждый раз при встрече они пытались всеми способами вернуть мужчину в христианство.

"Каждый год на Рождество они дарят мне какую-нибудь религиозную книгу <...>. Я неоднократно просил их перестать принуждать меня к своей вере, но они вот уже десять лет игнорируют мои просьбы", - пожаловался герой истории. Больше мужчина решил это не игнорировать и придумал план, как проучить свою слишком религиозную семью.

В отместку он подарил родным научные книги, критикующие религию. Разумеется, такой ход озадачил близких, а отец оказался очень рассерженным. Впрочем, немного разрядить обстановку помогли настоящие подарки на Рождество, которые молодой человек вручил своей семье. Многие пользователи поддержали мужчину в комментариях, а сам пост привлек внимание юзеров и быстро собрал огромное число разнообразных комментариев.-0-