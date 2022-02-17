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Калейдоскоп
17 февраля 2022, 01:45

Парень решил узнать, могут ли выдры видеть оптические иллюзии - реакция зверьков забавляет! (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Японии часто публикует различные ролики с участием своих питомцев - двух выдр по кличке Ханна и Котаро, но недавние кадры особенно позабавили юзеров YouTube.

Парень решил проверить, смогут ли питомцы распознать оптическую иллюзию. Для этого он приобрел специальный коврик, разместил его рядом с лестницей, а затем позвал выдр.

Зверьки уже спускались по лестнице, но тут их ждал сюрприз. Ханна сразу же раскусила необычный коврик, а вот другая выдра растерялась, что позабавило юзеров сети. Долгое время питомец не мог понять оптическую иллюзию, но в итоге разобрался.

Реакция зверьков повеселила и умилила пользователей YouTube, ведь за короткое время ролик посмотрели почти 21 миллион раз.-0-

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видео животные развлечения социальные сети Япония
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