Парень решил узнать, могут ли выдры видеть оптические иллюзии - реакция зверьков забавляет! (Видео)

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Японии часто публикует различные ролики с участием своих питомцев - двух выдр по кличке Ханна и Котаро, но недавние кадры особенно позабавили юзеров YouTube.
Парень решил проверить, смогут ли питомцы распознать оптическую иллюзию. Для этого он приобрел специальный коврик, разместил его рядом с лестницей, а затем позвал выдр.
Зверьки уже спускались по лестнице, но тут их ждал сюрприз. Ханна сразу же раскусила необычный коврик, а вот другая выдра растерялась, что позабавило юзеров сети. Долгое время питомец не мог понять оптическую иллюзию, но в итоге разобрался.
Реакция зверьков повеселила и умилила пользователей YouTube, ведь за короткое время ролик посмотрели почти 21 миллион раз.-0-
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