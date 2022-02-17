Парень решил узнать, могут ли выдры видеть оптические иллюзии - реакция зверьков забавляет! (Видео)

Скриншот из видео

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Японии часто публикует различные ролики с участием своих питомцев - двух выдр по кличке Ханна и Котаро, но недавние кадры особенно позабавили юзеров YouTube. Парень решил проверить, смогут ли питомцы распознать оптическую иллюзию. Для этого он приобрел специальный коврик, разместил его рядом с лестницей, а затем позвал выдр. Зверьки уже спускались по лестнице, но тут их ждал сюрприз. Ханна сразу же раскусила необычный коврик, а вот другая выдра растерялась, что позабавило юзеров сети. Долгое время питомец не мог понять оптическую иллюзию, но в итоге разобрался. Реакция зверьков повеселила и умилила пользователей YouTube, ведь за короткое время ролик посмотрели почти 21 миллион раз.-0- ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ Кот-ниндзя стащил вкусняшку прямо из-под носа мужчины и удивил всех (Видео) Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!