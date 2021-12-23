Парень сделал девушке предложение, но тут открылась неожиданная правда

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США поделился на Reddit необычной историей, которая привлекла внимание юзеров.

Мужчина решился сделать предложение своей девушке, с которой пять лет состоял в отношениях. Он собрал друзей и при них задал возлюбленной самый главный вопрос. После этого произошло неожиданное, что сразу же разрушило все планы на свадьбу.

В комнате повисла тишина, а затем девушка обратилась к лучшему другу своего бойфренда и призналась, что давно в него влюблена, при этом она обвинила молодого человека в том, что именно он допустил то, что сейчас ее официальный парень делает ей предложение. В свою очередь друг вообще не понимал, о чем идет речь.

Несостоявшийся жених отметил, что его возлюбленная работала учителем и очень мало зарабатывала, поэтому он полностью ее обеспечивал и покрывал все расходы. Они вместе жили в его доме, куда он и позвал друзей, чтобы устроить помолвку.

Многие юзеры поддержали парня и искренне посочувствовали ему, ведь девушка его обманывала на протяжении пяти лет. Необычная история привлекла внимание пользователей, которые оставили массу разнообразных комментариев и огромное число лайков.-0-