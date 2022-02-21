Парень сделал ДНК-тест и случайно раскрыл тайну своей семьи

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек недавно поделился на Reddit любопытной историей, которая вызвала бурное обсуждение у пользователей сети.

Парень вместе с родственником ради интереса решил сделать тест ДНК и тем самым раскрыл тайну своей семьи. Молодые люди заказали исследование и принялись ждать, а после получения результата оказались в полном недоумении.

Результат показал, что братья являются родственниками только наполовину. Парень был не родным сыном своему отцу, которого всю жизнь считал папой. При этом автор поста отметил, что счел открытие вполне логичным, так как они с братом совсем не похожи друг на друга.

Когда маму спросили о результатах ДНК-теста, она попыталась отмахнуться, сказав, что в лаборатории совершили ошибку. Впрочем, позже она призналась, что отец парня ему не родной.-0-

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