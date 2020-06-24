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Калейдоскоп
24 июня 2020, 15:00

Парень со всех ног убегал от медведя, но концовка всех поразила - видео

Фото Daniel D Auria MD
Фото Daniel D Auria MD

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек опубликовал в TikTok ролик, который сначала пощекотал нервы пользователям сети, а затем заставил их улыбаться.

В кадре запечатлен парень, который со всех ног убегает от бурого медведя. В начале ролика уровень экшена просто зашкаливает. Парень пытается оторваться от хищника, но у него ничего не выходит. Тогда голос за кадром предлагает медведю "что-нибудь дать".

@bulldog.man

ОТОБРАЛИ МОРОЖЕНКУ???? ##медведь ##животные @bear__tom_____________

♬ оригинальный звук - bulldog.man

Пользователи предположили разные варианты финала этой погони, но никак не могли представить себе того, что произошло. В какой-то момент парень останавливается и дает мишке мороженое. Животное тут же становится домашним и с радостью начинает уплетать лакомство.

Как оказалось, медведь по кличке Том с самого раннего возраста живет с людьми и уже успел стать частью семьи. По словам автора ролика, он точно знает, что на человека нападать нельзя.

Необычные кадры впечатлили юзеров сети. Они посмотрели видео несколько миллионов раз, а также оставили множество забавных комментариев: "На Западе бытует мнение, что Россия - это страна, где медведи на улицах на балалайке играют! На деле мороженку вон отжимают!!!", "Иностранцы будут в шоке, когда увидят этот ролик.-0-

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