Видео: парень на американских горках спас чужой телефон

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый герой появился в интернете. Тысячи пользователей сети восхищаются парнем, который спас драгоценный девайс одного из посетителей американских горок в Испании.

На YouTube появилось видео из отпуска пользователя Sirsammy 15. Парень запечатлен во время посещения американских горок. Возможно, эти кадры юзеры интернета и не заметили бы вовсе, если не одно но: молодой человек смог во время катания на американских горках поймать телефон, который выпал из рук впередисидящего человека.

Парень проявил ловкость и поймал девайс, который пролетал мимо. Невероятный момент повеселил всех людей рядом, которые катались на американских горках, а кто-то Сэмми даже дал пять. Невероятное спасение смартфона произошло в испанском парке развлечений "Порт-Авентура" -0-