Парень спрятал дома камеру, чтобы подтвердить свои предположения

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США недавно поделился в TikTok своей историей, которая вызвала у пользователей разные эмоции.

Мужчина пояснил, что встречается с девушкой уже более шести лет, однако продолжительное время он подозревает свою избранницу в измене. Парень не хотел без доказательств рушить продолжительные отношения, поэтому пошел на отчаянный шаг.

Он спрятал дома камеру, замаскированную под зарядное устройство, и, чтобы подтвердить свои предположения, уехал. После этого парень стал наблюдать за происходящим в квартире с помощью смартфона. К сожалению, мужчина оказался прав, ведь спустя несколько минут в квартиру к девушке уже зашел ухажер, с которым она начала страстно целоваться.

После этого автор ролика незамедлительно отправил девушке сообщение. "Между нами все кончено. Срочно собирай свои вещи и выметайся. Надеюсь, ты счастлива", - написал расстроенный парень своей теперь уже бывшей спутнице.

Кадры вызвали разную реакцию у пользователей. Многие поддержали парня, однако нашлись и те, кто напомнил ему, что подобная съемка противозаконна. Камера, которой воспользовался парень, больше смахивает на шпионское оборудование, однако автор ролика это предусмотрел и загрузил кадры в сеть под фейковым именем. За непродолжительное время видео посмотрели почти пять миллионов раз. -0-