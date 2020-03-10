Парень так отметил Новый год, что усыновил кенгуру

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел с молодым человеком из американского города Миннеаполис, сообщает издание BoredPanda.

Парень так перепил в новогоднюю ночь, что усыновил кенгуру. Причем, узнал он об этом только спустя несколько месяцев. Оказалось, что у него с карты стали списываться по $5. Сначала американец решил, что эти деньги идут на оплату ежемесячных подписок различных сервисов, однако позже заподозрил неладное: деньги стали пропадать с карты каждую неделю.

Молодой человек начал разбираться в ситуации и выяснил, что $5 идут в виде пожертвований на счет фонда, который содержит маленьких сирот кенгуру. "Отцом" одного из таких подопечных по кличке Поппи он и стал. Оказывается, парень так перебрал со спиртным в Новый год, что на фоне новостей о пожарах в Австралии и любви к этой стране (он там год проучился) решил помочь маленьким животным, усыновив малыша кенгуру.

Когда все выяснилось, то молодой человек решил не отказываться от своих обязательств, а проявил ответственность и усыновил еще одного малыша по кличке Джо. Парень также выяснил, что организация, которую он выбрал в нетрезвом состоянии, не все деньги отправляет животным, поэтому он поменял фонд. Пользователи сети оказались в восторге от его истории, чем и поделились на просторах социальной сети Twitter.-0-