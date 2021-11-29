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Калейдоскоп
29 ноября 2021, 17:56

Парень узнал неожиданную правду о своей избраннице и получил интересный совет в сети

Фото Pxhere
Фото Pxhere

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь Reddit разместил пост, который вызвал бурное обсуждение среди юзеров сети.

Парень рассказал, что недавно узнал неожиданную правду о своей избраннице. Оказалось, что мужчина два года растил не своего ребенка. Как автор поста отметил, пара была в отношениях, когда стало известно, что девушка беременна. 22-летний мужчина посчитал, что малыш его, однако спустя год его избранница призналась, что молодой человек не отец ребенка.

Парень поделился историей и попросил совета у юзеров Reddit. Большинство пользователей посчитали, что мужчине нужно бросить девушку и ребенка, а также сделать тест ДНК, чтобы не платить алименты. Впрочем, нашелся и тот, кто дал интересный совет. “Ты можешь продолжать видеться с ребенком и стать для него, например, дядей или кем захочешь, если ты действительно любишь этого ребенка и хочешь остаться в его жизни”, - дал неожиданный совет пользователь. -0-

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