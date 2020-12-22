Парень в последний момент спас маленькую сестру из-под колес авто - видео

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения в Бразилии смогли запечатлеть на видео героический момент. Кадры опубликовали в YouTube.

В объектив попала маленькая девочка, которая выходит из магазина и останавливается на тротуаре. После этого она замечает на противоположной стороне дороги брата и маму. Разумеется, малышка начинает радостно бежать через проезжую часть к своим родным, не замечая авто.

Парень, в свою очередь, заметил машину и в последний момент бросился к девочке, чтобы спасти сестру из-под колес транспорта. Водитель резко затормозил, пребывая в шоке, однако, благо, никто не пострадал. -0-