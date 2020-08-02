Парень вернул случайные деньги и прославился в сети - фото

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из ЮАР стал настоящей звездой социальных сетей после своего небольшого поступка, об этом пишет издание Briefly.

В один день Вондайл Нтули получил сообщение, что на его счет пришло девять тысяч рэндов (около $550). Через несколько минут смартфон парня вновь завибрировал из-за уведомления. Писал ему владелец средств, который объяснил, что перепутал несколько цифр в банковском счете и перевел деньги парню. Автор сообщения просил отнестись к ошибке с пониманием и вернуть финансы.

Мужчина уже отчаялся, однако Вондайл решил не присваивать крупную сумму случайных денег себе, а вернул их владельцу. После этого он сделал несколько скриншотов с экрана телефона и поделился ими в Twitter. В подписи к снимкам он написал: "Я отправил их обратно, ребята".

I sent it back Guys pic.twitter.com/i04QZvGDl9 — Wandile Ntuli (@Wandile_Ntulie) July 28, 2020

Пользователи сети восхитились парнем и отметили, что он совершил очень добрый поступок. Они написали множество одобрительных комментариев, а один из юзеров подчеркнул, что даже не прочитал бы сообщение или СМС на этот счет. Выключил бы телефон, пока снимал деньги в банке.-0-