Парень "выбросил" подаренный BMW, потому что хотел Jaguar

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой 22-летний человек из Индии утопил в реке новый BMW третьей серии, потому что хотел себе Jaguar, сообщает издание ND TV .

Случай произошел в Индии. Парень по имени Акаш из города Ямунанагар отметил свой день рождения, на который отец подарил ему новый автомобиль BMW.

Однако он не был рад такому презенту, а только расстроился. Дело в том, что молодой человек хотел автомобиль Jaguar, который был бы больше и смог вместить всех его друзей. Акаш настолько разочаровался в подарке, что попросту решил его утопить себе на потеху и назло своим родителям.

Парень приехал на BMW к реке и отправил его прямо в воду. Все это происходило на глазах местных жителей, которым такой автомобиль смог достаться только в мечтах. Разумеется, новенький BMW, плавающий на мелководье, привлек внимание и кто-то даже попытался его вытащить, однако вода попала в салон и транспорт ушел на дно.

Denied Jaguar, Haryana youth pushes BMW into river#HARYANA: Gifted a BMW by his parents instead of a Jaguar that he was demanding, a youth from Haryana's Yamunanagar on Friday pushed his new car into a swollen river in a fit of anger, police said. pic.twitter.com/puqtMefPyv — Jehlam Times (@Jehlamtimes) 10 августа 2019 г.

Стоимость BMW третьей серии в Индии стартует от 3,5 миллиона рупий или около 44 тысяч евро. Свой поступок молодой человек записал на видео и поделился роликом в интернете, где пользователи не оценили его. Они отметили, что Акаш плохой ребенок и избалованный сын. В свою очередь, отец рассказал СМИ, что не смог купить Jaguar, потому что тот стоит дороже. -0-