Парень выпустил пса на прогулку, но домой вернулся пушистый Халк - фото

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США поделился в Twitter забавным снимком своего питомца, который быстро стал звездой соцсетей.

Житель Калифорнии рассказал, что собака очень просилась на улицу, поэтому хозяин решил не отказывать питомцу в таком удовольствии. Он отпустил пса, который недавно принял душ, и тот резво побежал развлекаться на газоне. Вот только мужчина не учел одну деталь - трава была только что скошена.

Мужчина написал в Twitter: "Мокрая белая собака. Свежесрезанный газон. Что могло пойти не так?". Все пошло не так, ведь собака повеселилась на славу, а домой вернулся настоящий пушистый и зеленый Халк.

Wet white dog. Freshly mowed lawn. What could possibly go wrong? pic.twitter.com/k8tnImnjbq — Stone (@stonecold2050) August 4, 2020

Пользователи сети поддержали молодого человека, а также от души посмеялись со снимков, которые загрузили в соцсеть. За несколько дней пост набрал десятки тысяч лайков, репостов и комментариев. -0-