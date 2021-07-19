Парень взял котенка, но вместе с ним шла записка, которая растрогает любого (Фото)

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно житель Малайзи Ариф Ихрам приютил милого котенка, который изменил его жизнь навсегда. Внимание на историю обратило издание World of Buzz.

Мужчина с женой устали от ковидных ограничений, поэтому решили развеять свою жизнь и перейти на новый уровень ответственности. Они подобрали маленького котенка, который сразу же стал членом семьи. Удивительно другое, ведь вместе с пушистиком была прикреплена записка от маленькой девочки, которая растрогает любого.

Фото World of Buzz

"Дорогой дядя Ариф, позаботьтесь о Йоде. Мы бы оставили ее себе, но мама сказала, что десять кошек - это перебор. Мама говорит, много людей станут счастливыми с их новыми питомцами. Так что мы надеемся, что Йода будет веселить и вас. И мы знаем, что вы будете любить ее всем вашим сердцем. С любовью, Науфаль, Ханна, Айла", - было написано в письме.

Разумеется, эта история растрогала и юзеров, которые не смогли сдержать восхищения. Котик сразу же приспособился к новому жилищу и теперь радует хозяев своей милой мордашкой каждый день. -0-