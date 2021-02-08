Парень заказал в сети плед, но после доставки мог только смеяться (Фото)

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек недавно опубликовал на Reddit фотографию, которая повеселила юзеров.

Парень хотел сделать своей жене приятное и наткнулся в сети на плед, который девушка так давно хотела. Мужчина не раздумывая заказал его, однако после сильно об этом пожалел. Когда ему доставили заказ, то он с трудом сдерживал смех.

Девушка хотела плед с крупной вязкой, в который она могла бы закутываться холодными зимними вечерами. Мужчина уже предвкушал идеальный порядок, однако после доставки мог только смеяться. Как оказалось, парню привезли вещь, которая была в разы меньше той, что изображена на картинке в магазине. Этот момент повеселили супругов, однако они нашли очень интересный выход.

Фото Reddit

Теперь подарком пользуется их пес, который целиком закутывается в плед и отдыхает. Фотографии вызвали у пользователей улыбку, а многие отметили, что шоппинг в сети - это риск и всегда стоит внимательно изучать отзывы. Тема задела юзеров, которые оставили под постом более 56 тысяч лайков. -0-