Парень запечатлел, как водитель и пассажир спят в электрокаре на скорости 100 км/ч

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь Twitter поделился в социальной сети роликом, который вызвал бурное обсуждение в сети.

Молодой человек из США смог записать на видео, как парень и девушка спят, пока их машина мчит на автопилоте по трассе со скоростью 100 км/ч. Водитель в этот момент опустил голову на грудь и отдыхает, пока рядом сладко спит его попутчица. По всей видимости, владельцы очень доверяют автопилоту машины.

Мужчина ехал в соседнем автомобиле и смог записать видео. Автор ролика попытался посигналить мужчине, чтобы разбудить его, однако это не принесло результата. После того, как он поделился им в Twitter - начались споры.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).



Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn — Dakota Randall (@DakRandall) 8 сентября 2019 г.

Многие пользователи утверждали, что видео постановочное, потому что в машине есть функция: автомобиль подает громкий сигнал, если водитель убирает во время движения руки с руля более чем на 30 секунд. -0-