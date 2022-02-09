Парень записал на видео таинственные следы на снегу, разгадка оказалась очень милой

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина недавно опубликовал в TikTok любопытные кадры, которые привлекли внимание многих юзеров.

Автор ролика в солнечный и морозный день выбрался на снежное поле, где заметил нечто странное. На "белом покрывале" красовались таинственные следы, которые заинтересовали мужчину, а после и огромное число пользователей. Многие принялись выдвигать свои теории происхождения следов, однако никто даже близко не приблизился к разгадке.

Впрочем, далее в ролике уже сам мужчина показал разгадку таинственного явления. Как оказалось, таким способом по снегу передвигаются выдры. Зверек делает несколько шагов, а потом катиться по полю на животе. Этот момент очаровал и впечатлили людей, которые, разумеется, пересмотрели ролик не один раз.-0-

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