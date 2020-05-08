Парикмахер подстриг бездомного, а им оказался настоящий красавчик - видео

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Instagram появился новый ролик с потрясающим преображением, который быстро набрал огромное число просмотров, пишет издание Metro.

Парикмахер Джейсон Шнайдан из Лос-Анджелеса часто выезжает в неблагополучные районы и делает стрижки бездомным. Мужчина считает, что новая стрижка может изменить жизнь человека, а свои потрясающие преображения он публикует в Instagram.

Его новым "клиентом" стал бездомный по имени Майкл. За несколько минут парикмахер изменил парня до неузнаваемости, а под длинными волосами и бородой оказался настоящий красавчик. Ролик с невероятным преображением уже посмотрели огромное число раз.

В кадре видно чудесное преображение, а параллельно парикмахер и бездомный поделились своими историями. Оказывается, Майкл оказался на улице из-за пристрастия к наркотикам, однако стилист Джейсон его поддержал и рассказал свою историю: он тоже попал в плен наркотиков, однако смог выбраться и теперь у него своя парикмахерская, жена и двое детей.

Стилист оставил парню свои контакты, чтобы тот позвонил, когда будет готов избавиться от зависимости. Ролик разместили в Instagram, а пользователи всерьез решили найти парню агента, чтобы тот помог ему стать моделью. -0-