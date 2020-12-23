Парикмахер помог бездомному найти семью спустя 10 лет скитаний

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однажды к барберу из города Гояса в Бразилии заглянул бездомный мужчина и попросил подравнять бороду, однако все приобрело совсем неожиданный поворот.

Парикмахер по имени Алессандро Лобо не остался равнодушным и устроил бездомному целый день спа. 45-летний Жуан Гимарайнш, который уже три года живет на улице, преобразился до неузнаваемости. Помогла в этом не только стильная прическа, но и новая одежда, которую ему подарил парикмахер.

Владелец барбер-шопа поделился фотографиями невероятного преображения Жуана в сети и произошло настоящее чудо. Снимки в сети увидела сестра мужчины, которая потеряла связь с братом около 10 лет назад. Девушка уже посчитала, что ее родственник умер, однако судьба вновь свела их вместе. Алессандро устроил им встречу и она получилось очень трогательной. Разумеется, пользователи сети оказались в полном восторге от такого стечения обстоятельств. -0-