Парикмахер прославилась в сети, когда смогла распутать огромные колтуны у ребенка (Видео)

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в TikTok появилось видео, которое восхитило многочисленных пользователей сети.

К парикмахеру в Австралии обратился папа, который привел к ней милую девочку. Малышка довела свои волосы до такого состояния, что на голове у нее красовались огромные колтуны. Профессионал была в легком шоке, но приняла этот вызов, что после и прославило ее в сети.

С помощью маленького и тонкого гребешка женщина все же смогла распутать огромные колтуны у ребенка, однако не все: два из них оказались слишком крепкими, поэтому им пришлось отрезать. Впрочем, девочка и папа были в полном восторге от результата, а вот кадры, опубликованные в соцсети, прославили парикмахера, ведь видео уже собрало более 10 миллионов просмотров. -0-