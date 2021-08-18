Паркур! Роботы Boston Dynamics показали эффектное акробатическое представление (Видео)

Испытания робота Atlas прошли в штаб-квартире компании Boston Dynamics. Там оборудовали специальную площадку для прыжков и бега. Инженеры установили камеры и принялись записывать настоящее феерическое представление. Машины успешно перепрыгивали через балку и пробежались по панелям, а завершили свой тест красочным парным сальто.











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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания, создающая роботов Atlas, представила на YouTube результат своего недавнего достижения. Парочка машин безошибочно прошла полосу препятствий и выполнила парное сальто.Необычный паркур роботов порадовал от души не только разработчиков, которые трудились над небольшим акробатическим представлением несколько недель, а также пользователей. Люди в сети тепло приняли паркур роботов Boston Dynamics и посмотрели кадры огромное число раз. -0-