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Калейдоскоп
18 августа 2021, 16:45

Паркур! Роботы Boston Dynamics показали эффектное акробатическое представление (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания, создающая роботов Atlas, представила на YouTube результат своего недавнего достижения. Парочка машин безошибочно прошла полосу препятствий и выполнила парное сальто.

Испытания робота Atlas прошли в штаб-квартире компании  Boston Dynamics. Там оборудовали специальную площадку для прыжков и бега. Инженеры установили камеры и принялись записывать настоящее феерическое представление. Машины успешно перепрыгивали через балку и пробежались по панелям, а завершили свой тест красочным парным сальто.



Необычный паркур роботов порадовал от души не только разработчиков, которые трудились над небольшим акробатическим представлением несколько недель, а также пользователей. Люди в сети тепло приняли паркур роботов Boston Dynamics и посмотрели кадры огромное число раз. -0-
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