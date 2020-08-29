Парни нашли клад с сотнями золотых монет во время раскопок

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два 18-летних юноши нашли во время раскопок в городе Явне в Израиле древний глиняный сосуд. Об этом сообщает NYT.

Два парня участвовали в изучении древних строений, когда нашли в земле предмет по форме напоминающий горшок. Разумеется, любопытство взяло верх, и они заглянули внутрь, где сделали потрясающую находку.

Внутри, в общей сложности, находились 425 золотых монет, датирующиеся девятым веком нашей эры. Вес клада составил всего 900 грамм, однако находка имеет не только материальную, но и историческую ценность.

Археологи считают, что один из древних жителей решил спрятать клад, чтобы вернуться за ним позже, но обстоятельства сложились иначе. Впрочем, по словам Роберта Кула из Управления древностей Израиля, на эти монеты можно было купить роскошный дом или долгое время жить безбедно.-0-