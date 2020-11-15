Парни в США нашли зыбучие пески. Конечно они начали проверять, утонут ли? (Видео)

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько друзей из штата Мичиган в США вышли на прогулку после сильного дождя и записали все происходящее на видео. Кадры разместили в YouTube.

Парни нашли место на пляже местного озера, где земля была перенасыщена водой, из-за чего образовались зыбучие пески. Другие люди сразу же нашли безопасное место, но только не эта компания друзей.

Все вместе они принялись веселиться, прыгать и бегать, снимая все происходящее на камеру. К счастью, никто из них не пострадал, а вот интернет вдоволь насладился забавными кадрами. -0-