Пассажир снял на видео двигатель авиалайнера, который разрушился на высоте 10 километров

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обычный перелет из американской Атланты в Балтимор едва не закончился трагедией, когда самолет McDonnell Douglas MD-80 потрепал нервы всем пассажирам.

Во время полета пассажир запечатлел на видео, как на высоте 10 километров один из двигателей лайнера разрушился и заискрил. Пилоты из-за поломки экстренно сели в городе Роли, штат Северная Каролина.

На кадрах можно увидеть раскаленную турбину и ее болтающийся носовой колпак. Как позже рассказали очевидцы, во время полета раздался сильный грохот и из левого двигателя пошел черный дым.

Многие начали паниковать, однако экипаж лайнера проявил профессионализм и успокоил разволновавшихся пассажиров. Самолет благополучно сел и никто из 148 человек не пострадал. Через несколько часов все пассажиры вылетели в пункт назначения на авиалайнере такой же модели и добрались без происшествий. -0-