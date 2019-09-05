Пилота, не вышедшего на работу в Великобритании, заменил пассажир

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании EasyJet в Великобритании едва не остался в аэропорту, но нашелся герой среди пассажиров, сообщает издание Metro .

Авиарейс из Манчестера до испанского Аликанте должен был вылететь точно по расписанию, однако перед самым вылетом выяснилось, что пилот не вышел на работу.

По громкой связи уже объявили, что самолет задержится, однако это не входило в планы сотни пассажиров. Им на помощь пришел Майкл Брэдли, который тоже должен был вылететь этим рейсом.

Он встал и сказал, что у него есть лицензия пилота и, если никто не возражает, он доставит людей к месту назначения и заменит отсутствующего пилота. Сотрудники авиакомпании проверили его документы и разрешили сесть за штурвал.

В итоге, авиалайнер долетел до Испании вовремя, а сотни пассажиров поблагодарили мужчину, что самолет добрался без происшествий. -0-