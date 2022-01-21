Пассажирка такси заплатила почти $10 000, проехав полтора километра

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резонансный случай произошел с жительницей Сан-Франциско. Пассажирка такси ехала всего одиннадцать минут, а лишилась 9 875 долларов.
Все дело в том, что у женщины не оказалось наличных денег: рассчитаться за поездку Маргарита Беккер решила карточкой. Но при оплате что-то пошло не так. Вместо необходимых почти 10 долларов, сумма снялась в тысячу раз больше. Женщина обнаружила неладное и обратилась в банк. После расследования ей сообщили, что сделка с таксистом была законной – на чеке стояла ее подпись. Вернуть списанные деньги таксист отказался, а через время и вовсе уволился.
Теперь женщина везде требует бумажную квитанцию, которую тщательно проверяет перед оплатой.-0-
ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ