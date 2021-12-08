Пассажиры подтолкнули застрявший на взлетной полосе самолет (Видео)

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный и забавный инцидент произошел в одном из небольших аэропортов Непала. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

В объектив видеокамеры попал момент, когда несколько десятков пассажиров решили толкнуть самолет, который только что приземлился вместе с ними. Как оказалось, все происходящее было сделано не ради развлечения, а из-за необходимости.

В момент посадки одно колесо на шасси воздушного судна лопнуло. Пилоту удалось благополучно приземлиться, однако самолет застрял на взлетной полосе. В аэропорту не оказалось инфраструктуры, чтобы вытащить самолет за пределы ВПП. Тогда на помощь пришли пассажиры. Несколько десятков человек дружно подтолкнули самолет, после чего другие воздушные суда смогли совершить посадку. -0-