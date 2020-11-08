Пастор взглянул на трансляцию из дома, и это пробрало его до дрожи - видео

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Монцелл Форд является пастором в одной из церквей города Дейтона-Бич в США и однажды получил уведомление с камер видеонаблюдение из дома, которое изменило его жизнь. Его историей делится телеканал WESH2 News.

На смартфоне мужчины было написано, что в его доме зафиксировано движение. Пастор поспешил взглянуть на трансляцию с камер, но увиденное пробрало его до дрожи. Он ожидал несколько человек, которые воруют его вещи, однако стал свидетелем сверхъестественного явления.

Вместо грабителей на экране смартфона появился "призрак", который озадачил пастора. Во время трансляции посреди комнаты появился полупрозрачный шар. Он несколько секунд покружил по комнате, а затем также бесследно исчез.

Пастор не смог понять, что же это было, поэтому американец стал перебирать варианты. Дома никого не было, а значит это не розыгрыш. В свою очередь, вариант с пылью на камере не подходит, ведь шар слишком большой и движется. Неопределенность испугала мужчину, что он рассказал телеканалу. В свою очередь, пользователи сети предположили, что в этом случае пастору придется взять работу на дом. -0-