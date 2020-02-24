Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото из Instagram

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На странице актрисы Агаты Муцениеце в Instagram появился новый пост, который поразил поклонников звездной пары.

Актриса рассказал подписчикам, что они вместе с Павлом Прилучным решили развестись. Звездная пара расходится после восьми лет брака.

Ранее актеры уже брали "паузу" в отношениях, поэтому многие поклонники посчитали, что Прилучный и Муцениеце вновь поругались, однако актриса разместила откровенный пост, который расставил все точки над и.

В подписи актриса Агата Муцениеце рассказала о многих проблемах в браке, но завершила пост такими словами: "Все - обоюдно, полюбовной, с уважением и понимаем и отдаем дань, всему что было!".

Поклонники звезд кино оказались расстроены такой новостью, но поддержали пару в комментариях к посту, которых за несколько часов собралось более 2 тыс. -0-