Павел Воля показал, что с ним будет после "нового карантина"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый юморист Павел Воля опубликовал в Instagram новый шуточный снимок, повеселивший юзеров сети.

Шоумен поделился фотографией со своей супругой. На фото Павел Воля показал, что с ним и его женой может быть после "нового карантина". На обработанном снимке звезды выглядят потолстевшими, что с юмором восприняли подписчики.

Многие из юзеров поддержали шуточный настрой и написали: "Харламов найдет повод поприкалыватся над тобой", "Наконец то нормально стали выглядеть)", "О, на людей стали похожи". Пост быстро собрал около 300 тысяч лайков и множество разнообразных комментариев. -0-