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15 сентября 2020, 11:27

Павел Воля показал супер романтичное фото с женой - фанаты едва не прослезились

Фото из Instagram
Фото из Instagram

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Воля поделился с подписчиками в Instagram романтичным снимком со своей супругой Ляйсан Утяшевой.

Они позируют в светлых нарядах. Павел нежно обнимает жену, а она смотрит на небо.

Фанаты пришли в восторг, многие написали в комментариях, что прослезились от нежности снимка. Некоторые фолловеры заинтересовались, как Павлу и Ляйсан удается сохранять теплые чувства вдруг к другу и попросили поделиться рецептом семейного счастья и благополучия.-0-

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