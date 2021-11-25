Павел Воля с накрашенными глазами и Ляйсан Утяшева в мини-платье – звездная пара отпраздновала годовщину фотосессией

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый юморист Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева отметили девять лет в браке, а в годовщину представили интересные кадры в Instagram.

Звездная пара приняла участие в фотосессии, где они примерили необычный образ. На одном кадре Ляйсан Утяшева и Павел Воля были запечатлены в совершенно классическом виде, однако уже на другом снимке, который Ляйсан Утяшева разместила у себя на странице, парочка предстала перед камерой в любопытном виде: Павел Воля накрасил глаза, а его жена примерила мини-платье.

Результат фотосессии знаменитостей получился интересным и красивым, что не оставили без внимания многочисленные поклонники звезд. За короткое время под снимками Ляйсан Утяшевой и Павла Воли появилась масса поздравительных комментариев и огромное число лайков. -0-