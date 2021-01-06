Павла Прилучного не узнали на новом фото в Instagram

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Лююбовь Аксенова, которая вместе с Павлом Прилучным сыграла в фильме "Мажор", опубликовала новый совместный кадр, вызвавший множество споров в Instagram.

Коллега по цеху актера разместила у себя на странице свежий пост, который и стал предметом обсуждения в сети. Дело в том, что мало кто из юзеров смог узнать Павла Прилучного. На снимке отчетливо видны последствия операции после драки в Калининграде. Павлу Прилучному тяжело улыбаться, а шрам напоминает о неприятном инциденте.

Впрочем, это не помешало посту собрать десятки тысяч лайков, а многие пользователи в комментариях поддержали актера и пожелали ему скорейшего выздоровления. -0-