Пчелиный рой едва не сорвал футбольный матч в Бразилии

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч тридцать пятого тура чемпионата Бразилии по футболу между клубами "Форталеза" - "Интернасионал" начался на двадцать минут позже запланированного времени. Это произошло из-за пчел, которые атаковали стадион, сообщает телеканал
Рой пчел находился на одном из угловых флажков арены. Судья принял решение отправить футболистов в раздевалки. Прогнать пчел пытались пожарные, которые дежурили в это время на стадионе. Но избавиться от насекомых удалось только после того, как флажки обработали специальными средствами.
Победителем в этом матче со счетом 1:0 стал клуб "Форталезе".-0-
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