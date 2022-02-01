Пчелы и осы стали причиной массовой отмены авиарейсов в Великобритании

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи ос и пчел на некоторое время заставили самолеты в Великобритании остаться на земле. Об этом пишет Daily Mail.

Осы и пчелы принялись создавать свои ульи в датчиках давления британских самолетов, из-за чего устройства начали давать недостоверную информацию. Отдел авиационных происшествий провел расследование и выяснил, что летом 2021 года осы и пчелы стали причиной отмены нескольких десятков авиарейсов компании British Airways: пчелиные и осиные гнезда заблокировали датчики отбора сигналов атмосферного давления, что повлияло на неправильное отображение скорости самолета.

Из-за подобного казуса в прошлом году было отменено несколько авиарейсов. Насекомых также обнаружили внутри зонда еще пяти лайнеров перевозчика и одного самолета Virgin Atlantic. Специалисты считают, что всему виной коронавирус и мировой локдаун. По их мнению, долго стоящие на земле самолеты, в частности трубка Пито, являются идеальной строительной площадкой для гнезд, а повышение уровня озона позволило осам и пчелам перемещаться на более дальние расстояния, чем обычно.-0-

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