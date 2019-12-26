Пелагея подтвердила развод с мужем

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Пелагея опубликовала новый пост на своей странице в Instagram и подтвердила самые страшные опасения поклонников.
Знаменитость написала, что разводится с мужем. В подписи к посту Пелагея написала: "Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки..."
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Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том что «кто-то что-то видел» и т. д. по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра» #пелагея #телегин
Звезда решила расстаться с 27-летним игроком сборной России по хоккею Иваном Телегиным после трех лет брака. Пелагея не говорит о причинах, однако ранее в СМИ появилась информация, что муж проводит время с моделью, которая на 10 лет младше Пелагеи.