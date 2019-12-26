Пелагея подтвердила развод с мужем

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Пелагея опубликовала новый пост на своей странице в Instagram и подтвердила самые страшные опасения поклонников.

Знаменитость написала, что разводится с мужем. В подписи к посту Пелагея написала: "Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки..."

Звезда решила расстаться с 27-летним игроком сборной России по хоккею Иваном Телегиным после трех лет брака. Пелагея не говорит о причинах, однако ранее в СМИ появилась информация, что муж проводит время с моделью, которая на 10 лет младше Пелагеи.