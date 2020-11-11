Пелагея показала элегантное глубокое декольте - фанаты не смогли оторвать взгляд

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пелагея разместила в личном Instagram забавный снимок, который очень понравился фанатам.

Во-первых, звездой кадра стала сама Пелагея. Она позировала в черном платье с красивейшим декольте - при этом все выглядит сдержанно и элегантно, никакой вульгарности. Это сразу отметили фанаты.

Во-вторых, на заднем плане можно было наблюдать известных ведущих, один из которых решил разнообразить кадр и начал активно кривляться.

Фото оставило у фанатов теплые чувства и эмоции.-0-