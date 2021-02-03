Пелагея показала свои честные фото в купальнике

Пелагея. Фото из Instagram

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Пелагея опубликовала в Instagram несколько снимков с отдыха, однако один из них привлек наибольшее внимание юзеров. Звезда отправилась на отдых в теплые края и поспешила поделиться фотографиями оттуда со своими многочисленными фолловерами. На нескольких кадрах Пелагея запечатлена со своей дочерью, где они позируют на фоне тропических пейзажей в нежных нарядах. Впрочем, один из снимков привлек особое внимание, ведь певица показала свое честное фото в купальнике, отказавшись от фотошопа. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) Поклонники и фолловеры Пелагеи оценили ее естественную красоту и завалили девушку массой восхищенных комментариев. Кроме этого, пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!